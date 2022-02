Ucraina | salta il vertice Usa-Russia Putin replica a Biden | “Trattiamo | ma nessuna rinuncia”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La tensione è alle stelle. Immagini satellitari pubblicate dall’azienda di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies mostrano quello che viene descritto come un nuovo movimento di truppe e materiali nellaoccidentale e il movimento di oltre un centinaio di mezzi militari nel sud della Bielo, in prossimità del confine con l’. Lo riporta il sito della Bbc. La Casa Bianca: non ci sarà l’incontroNella notte la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki ha comunicato che un incontro tra il presidente Usa Joee quello russo Vladimiral momento non è in programma. Psaki ha spiegato che gli Usa non «chiuderanno mai completamente la porta alla diplomazia», ma che è necessario un cambiamento di atteggiamento da parte della ...

... in prossimità del confine con l'. Lo riporta il sito della Bbc. Ore 6.30 - 'Le sanzioni non risolveranno nulla con la Russia. Difficile immaginare' che Mosca 'cambi politica estera sotto la ...Se Putin invade Nord Stream 2, i dubbi Usa sul ritiro delle truppe russe. E contro Kiev parte l' attacco hacker ...Ucraina-Russia, la crisi non si ferma. Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk e poche ore dopo ha inviato truppe russe nel Donbass, ...Per gli Stati Uniti non c’è alcun dubbio: quella fatta esplodere dalla Russia in Ucraina è in realtà una “crisi artificiale” ovvero una situazione d’instabilità creata ad arte per raggiungere uno scop ...