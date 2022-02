Ucraina, salta il vertice tra Putin e Biden, la Russia muove altre ruppe a nord di Kiev (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ucraina - Russia, che cosa succede oggi 23 febbraio DonbassOre 7. Niente summit Crisi Russia-Ucraina, Putin e Biden non si incontreranno, almeno non presto. Per ora la diplomazia, al... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 febbraio 2022), che cosa succede oggi 23 febbraio DonbassOre 7. Niente summit Crisinon si incontreranno, almeno non presto. Per ora la diplomazia, al...

