Ucraina-Russia | Ue adotta sanzioni contro Mosca

(Adnkronos) – Crisi tra Ucraina e Russia, il Consiglio Ue ha adottato formalmente le sanzioni nei confronti di Mosca, decise in seguito al riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Tra i sanzionati figurano 351 deputati della Duma, che il 15 febbraio hanno votato a favore dell'appello al presidente Vladimir Putin perché riconoscesse le due autoproclamate repubbliche.

