Ucraina-Russia, Trump: “Ammiro Putin, è un genio” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ci fosse stato ancora stato lui alla Casa Bianca, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non ci sarebbe mai stata. Parola di Donald Trump, che bolla come “debole” la risposta di Joe Biden alla annessione russa di Donetsk e Luhansk e non esita a definire “genio” Vladimir Putin. In un’intervista al The Clay Travis and Buck Sexton Show, l’ex presidente ha detto di ammirare l’atteggiamento da “duro” del presidente russo. “Putin dichiara indipendente una grossa porzione dell’Ucraina. E’ meraviglioso. E’ furbo. Questo è genio”, il giudizio di Trump. “Conosco Putin molto bene. Andavo molto d’accordo con lui. Lui ha molto fascino e orgoglio. Ama il suo Paese”, ha proseguito Trump. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ci fosse stato ancora stato lui alla Casa Bianca, l’invasione dell’da parte dellanon ci sarebbe mai stata. Parola di Donald, che bolla come “debole” la risposta di Joe Biden alla annessione russa di Donetsk e Luhansk e non esita a definire “” Vladimir. In un’intervista al The Clay Travis and Buck Sexton Show, l’ex presidente ha detto di ammirare l’atteggiamento da “duro” del presidente russo. “dichiara indipendente una grossa porzione dell’. E’ meraviglioso. E’ furbo. Questo è”, il giudizio di. “Conoscomolto bene. Andavo molto d’accordo con lui. Lui ha molto fascino e orgoglio. Ama il suo Paese”, ha proseguito. ...

