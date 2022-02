Ucraina-Russia, Mosca: “Di Maio? Strana idea di diplomazia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ una Strana idea di diplomazia”. Il ministero degli Esteri russo ha bollato così le dichiarazioni di Luigi Di Maio nel corso dell’informativa di questa mattina al Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia, durante la quale, parlando della possibile missione a Mosca di Mario Draghi, ha detto che non potranno esserci incontri bilaterali con i vertici russi fino a che non ci sarà un allentamento della tensione. La diplomazia, ha affermato il ministero degli Esteri citato dalla Tass, “è stata creata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi e degustare piatti esotici a ricevimenti di gala. I partner occidentali devono imparare a usare la diplomazia in modo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ unadi”. Il ministero degli Esteri russo ha bollato così le dichiarazioni di Luigi Dinel corso dell’informativa di questa mattina al Senato sulla crisi tra, durante la quale, parlando della possibile missione adi Mario Draghi, ha detto che non potranno esserci incontri bilaterali con i vertici russi fino a che non ci sarà un allentamento della tensione. La, ha affermato il ministero degli Esteri citato dalla Tass, “è stata creata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi e degustare piatti esotici a ricevimenti di gala. I partner occidentali devono imparare a usare lain modo ...

