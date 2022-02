Ucraina, Russia: “Leader Donbass chiedono aiuto a Putin” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Donbass chiede aiuto alla Russia contro l’Ucraina. I Leader delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk Denis Pushilin e Leonid Pasechnik hanno chiesto al presidente russo Vladimir Putin “assistenza per respingere l’agggressione delle forze ucraine” nel Donbass e per evitare vittime tra i civili. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “I capi di queste repubbliche, a nome loro e del loro popolo, hanno espresso gratitudine al presidente russo per il riconoscimento dei loro stati”, ha detto Peskov citando la lettera inviata dai due Leader, nella quale denunciano poi che “le azioni del regime di Kiev testimoniano l’indisponibilità di mettere fine alla guerra nel Donbass”. “Il regime di Kiev – ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilchiedeallacontro l’. Idelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk Denis Pushilin e Leonid Pasechnik hanno chiesto al presidente russo Vladimir“assistenza per respingere l’agggressione delle forze ucraine” nele per evitare vittime tra i civili. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “I capi di queste repubbliche, a nome loro e del loro popolo, hanno espresso gratitudine al presidente russo per il riconoscimento dei loro stati”, ha detto Peskov citando la lettera inviata dai due, nella quale denunciano poi che “le azioni del regime di Kiev testimoniano l’indisponibilità di mettere fine alla guerra nel”. “Il regime di Kiev – ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - akhetaton11 : RT @Avvenire_Nei: Crisi ucraina. Una debolezza sferragliante. Se la Russia si sente spalle al muro - Spartaco67_ : RT @NICOLACATAR: Ucraina e Russia, la storia spezzata -