Ucraina-Russia, le ultime news in diretta. Gli Usa: «Mosca pronta a invadere in 48 ore» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mosca ha promesso una risposta «forte e dolorosa» alle sanzioni decise da Unione europea, Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli Usa hanno avvertito li governo ucraino: la Russia prepara un'invasione su larga scala nel giro delle prossime 48 ore Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha promesso una risposta «forte e dolorosa» alle sanzioni decise da Unione europea, Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli Usa hanno avvertito li governo ucraino: laprepara un'invasione su larga scala nel giro delle prossime 48 ore

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - martaottaviani : #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la… - ValeMameli : RT @BluDiChina: Olimpiadi di Londra 2012. Serena Williams ha battuto Maria Sharapova, e durante la cerimonia di premiazione la bandiera ame… - natofree : RT @Libero_official: #DiMaio: 'Nessun bilaterale possibile'. La durissima replica di #Lavrov: 'Strana idea di diplomazia', poi la bordata s… -