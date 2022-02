Ucraina-Russia, l’appello del Papa: “Digiuno per la pace il 2 marzo” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un Digiuno di un giorno per la pace. Questa la proposta di Papa Francesco all’udienza generale per invitare ad una risoluzione pacifica Ucraina e Russia. Il Pontefice ha invitato “il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, a fare una giornata di Digiuno per la pace”. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina” Ha poi aggiunto Papa Francesco: “Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte”. “Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Undi un giorno per la. Questa la proposta diFrancesco all’udienza generale per invitare ad una risoluzione pacifica. Il Pontefice ha invitato “il 2, mercoledì delle Ceneri, a fare una giornata diper la”. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’” Ha poi aggiuntoFrancesco: “Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta ladi tutti è minacciata da interessi di parte”. “Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un ...

