Ucraina, Putin: “Nostri interessi non negoziabili”. Gli Usa trasferiranno 800 soldati dall’Italia al Baltico. Il Papa: 2 marzo digiuno per la pace (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Raffica di sanzioni contro banche e oligarchi russi. La Casa Bianca: nessun summit tra presidente americano e russo se non si allenta la tensione Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Raffica di sanzioni contro banche e oligarchi russi. La Casa Bianca: nessun summit tra presidente americano e russo se non si allenta la tensione

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - riotta : A rischio non erano le bollette del gas o i blog filorussi. A rischio sono la stabilità e la pace europea come le c… - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - RaiStudio24 : A. #Delmastro (@DelmastroAndrea - @FratellidItalia) a @RaiStudio24: democrazie dell'#Occidente devono difendere l'… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Il presidente russo Putin: «L’ingresso dell'esercito in Ucraina dipenderà dalla situazione sul terreno». Il Cremlino: «La… -