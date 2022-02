Ucraina, Putin: “Nostri interessi non negoziabili”. Gli Usa trasferiranno 800 soldati dall’Italia al Baltico. Il Papa: 2 marzo digiuno per la pace (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Raffica di sanzioni contro banche e oligarchi russi. La Casa Bianca: nessun summit tra presidente americano e russo se non si allenta la tensione Leggi su lastampa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Raffica di sanzioni contro banche e oligarchi russi. La Casa Bianca: nessun summit tra presidente americano e russo se non si allenta la tensione

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - riotta : A rischio non erano le bollette del gas o i blog filorussi. A rischio sono la stabilità e la pace europea come le c… - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - paolo_gir : RT @MinistroEconom1: Nel PD sono molto preoccupati che il conflitto in Ucraina possa determinare una grave crisi economica in Italia, tem… - RobertoDorini : @LiciaRonzulli @agorarai Potresti pure dedicarti un po' a lavorare magari no? Cosa ne sai tu della crisi Ucraina se… -