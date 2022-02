Ucraina | Papa “Il 2 marzo giornata di digiuno per la pace”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Invito tutti a fare, il prossimo 2, mercoledì delle ceneri, unadiper la”. Lo ha dettoFrancesco in un appello al termine dell'udienza generale del mercoledì, in Aula Paolo VI. “Incoraggio in modo speciale i credenti, perchè in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al. La regina dellapreservi il mondo dalla follia della guerra”. (ITALPRESS).

'Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'', ha detto il. 'Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più ...Putin minaccia l'e dice: "Gli accordi Minsk non esistono più". La Russia vuole la "smilitarizzazione" dell'che potrebbe avere "armi tattiche nucleari" e per questo non esclude l'ingresso di truppe russe nel paese. Secondo il presidente Usa Biden, Mosca potrebbe decidere di lanciare attacchi contro ...ROMA (ITALPRESS) – “Ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Invito tutti a fare, il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ..."all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio" ROMA - Una Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. A proporla "a credenti e non credenti", è stato il Papa, ...