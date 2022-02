Ucraina | Oxf Economics | banche esposte per 121 mld dollari | top per Unicredit e SocGen**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "I legami finanziari tra Europa e Russia sono limitati. Leestere, comprese le loro filiali russe, hanno debiti per 121 miliardi dida entità russe, con oltre metà di tale importo verso istituti di credito europei. Ma il debito è concentrato principalmente in trein Italia, Société Générale in Francia" per circa 25 miliardi die Raiffeisen Bank in Austria, intorno ai 17 miliardi. Lo scrive l'osservatorio di Oxfordin una analisi sull'impatto della crisi con la Russia sull'economia europea. "La Bce - continua la nota - ha recentemente avvertito che le istituzioni finanziarie che operano in Russia dovrebbero prepararsi all'imposizione di sanzioni se la Russia invaderà l'Ucraina". "Sebbene le sanzioni possano ...