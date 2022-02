**Ucraina: Letta, 'sanzioni sono costo per Russia, diplomazia deve vincere'** (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le sanzioni sono un costo per la Russia e devono essere un costo per la Russia. Altrimenti l'alternativa è un intervento militare che non vogliamo: è la diplomazia che deve vincere. Io credo sia fondamentale che noi in questo momento lottiamo perchè i principi di democrazia e libertà vincano e noi dobbiamo imporli. Non possiamo far sì che prevalga la logica per la quale con la forza e la morte si spostano i confini". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Leunper lae devono essere unper la. Altrimenti l'alternativa è un intervento militare che non vogliamo: è lache. Io credo sia fondamentale che noi in questo momento lottiamo perchè i principi di democrazia e libertà vincano e noi dobbiamo imporli. Non possiamo far sì che prevalga la logica per la quale con la forza e la morte si spostano i confini". Così il segretario del Pd, Enrico, al tg1.

