Ucraina, la Russia avverte: «La risposta alle sanzioni Usa sarà forte e dolorosa» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La risposta sarà «forte, non necessariamente simmetrica, ma ben calcolata e dolorosa». E al riguardo «non dovrebbero esserci dubbi». Così il ministero degli Esteri russo, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha commentato l’annuncio delle sanzioni americane alla Russia. «La pressione delle sanzioni – si legge ancora nel comunicato – non è in grado di influire sulla nostra determinazione a difendere i nostri interessi». Le sanzioni Usa alla Russia Le sanzioni, introdotte ieri dal dipartimento del Tesoro Usa, colpiscono due banche pubbliche che, insieme, detengono asset per decine di miliardi di dollari. Una è la banca che finanzia la maggior parte dei contratti stipulati dalla difesa. Colpiti anche cinque ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La, non necessariamente simmetrica, ma ben calcolata e». E al riguardo «non dovrebbero esserci dubbi». Così il ministero degli Esteri russo, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha commentato l’annuncio delleamericane alla. «La pressione delle– si legge ancora nel comunicato – non è in grado di influire sulla nostra determinazione a difendere i nostri interessi». LeUsa allaLe, introdotte ieri dal dipartimento del Tesoro Usa, colpiscono due banche pubbliche che, insieme, detengono asset per decine di miliardi di dollari. Una è la banca che finanzia la maggior parte dei contratti stipulati dalla difesa. Colpiti anche cinque ...

