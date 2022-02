Ucraina, il messaggio di Shevchenko: “Uniti vinceremo” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La situazione in Ucraina tiene il mondo col fiato sospeso. Sono ore di febbrile attese quelle che si stanno vivendo al confine del paese, dove la Russia spinge col proprio esercito. Una soluzione, in un senso o nell’altro, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto continuano ad arrivare messaggi di speranza da chi, in Ucraina, è nato e cresciuto. Come Andriy Shevchenko, ex attaccante e gloria del calcio mondiale, che ha concluso la sua avventura come ct della nazionale Ucraina solo pochi mesi fa. L’allenatore, esonerato dal Genoa solo alcune settimane fa, ha affidato a Twitter il suo pensiero sulla situazione del suo paese: “Uniti vinceremo, gloria all’Ucraina”. Ha poi aggiunto: “L’Ucraina è la mia patria. Sono sempre stato orgoglioso del mio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La situazione intiene il mondo col fiato sospeso. Sono ore di febbrile attese quelle che si stanno vivendo al confine del paese, dove la Russia spinge col proprio esercito. Una soluzione, in un senso o nell’altro, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto continuano ad arrivare messaggi di speranza da chi, in, è nato e cresciuto. Come Andriy, ex attaccante e gloria del calcio mondiale, che ha concluso la sua avventura come ct della nazionalesolo pochi mesi fa. L’allenatore, esonerato dal Genoa solo alcune settimane fa, ha affidato a Twitter il suo pensiero sulla situazione del suo paese: “, gloria all’”. Ha poi aggiunto: “L’è la mia patria. Sono sempre stato orgoglioso del mio ...

