Ucraina | i deliri filoamericani di chi vuole rimanere al freddo o può permettersi il caldo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb –ad ogni costo, pure dial. La crisi, ogni giorno che passa, mette in luce l’ostinazione cieca di intellettuali, giornalisti e spesso anche persone comuni verso la narrazione pro-Washington.ad ogni costo, anche contro noi stessi Il caro bollette sembra non spaventare nessuno, ai piani alti ma anche in quelli bassi, ma se è chiaro che a livello popolare non ci sia una chiara consapevolezza di ciò che stiamo rischiando con la crisi, chi non ha scuse appartiene alla cosiddetta intellighenzia, non solo italiana ma diremmo filo-occidentale, anche da sponda – dissidente – russa, dove le idiozie vengono sparate con una tale nochalance da farle apparire perfino plausibili. E così Anna Zapesova, ...