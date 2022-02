Ucraina, gli Stati Uniti ora frenano: salta l’incontro tra Biden e Putin, gli sforzi di Macron spazzati via (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La mossa unilaterale di Mosca sul Donbass, con il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, ha segnato un repentino aumento delle tensioni sulla crisi in Ucraina. Da una parte l’Occidente e Kiev pronte a sanzioni “senza precedenti”, dall’altra il Cremlino che scombina i piani diplomatici sottolineando di essere pronto a trattare soltanto in caso di totale annullamento dell’ingerenza Nato a est. E i piani del presidente francese Emmanuel Macron, nei panni del mediatore tra Stati Uniti e Russia, sarebbero saltati: congelale le aspettative di dialogo tra Joe Biden e Vladimir Putin, allo stato attuale non ci sarà alcun vertice. Una retromarcia sulla scia del passo indietro con cui, poche ore fa, il segretario di Stato americano, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La mossa unilaterale di Mosca sul Donbass, con il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, ha segnato un repentino aumento delle tensioni sulla crisi in. Da una parte l’Occidente e Kiev pronte a sanzioni “senza precedenti”, dall’altra il Cremlino che scombina i piani diplomatici sottolineando di essere pronto a trattare soltanto in caso di totale annullamento dell’ingerenza Nato a est. E i piani del presidente francese Emmanuel, nei panni del mediatore trae Russia, sarebberoti: congelale le aspettative di dialogo tra Joee Vladimir, allo stato attuale non ci sarà alcun vertice. Una retromarcia sulla scia del passo indietro con cui, poche ore fa, il segretario di Stato americano, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - MCriscitiello : Se il Governo Italiano si limiterà a consigliare e non ad ordinare agli italiani in Ucraina di rientrare,De Zerbi e… - NicolaPorro : ??Ultim'ora #Ucraina ?? Dopo lo stop al gasdotto, Mosca risponde: 'Gli europei pagheranno il #gas 2mila euro': cosa a… - 4maipiu4 : RT @bordoni_russia: Lucidissimo Kuleba: se Putin avrà successo in Ucraina, altri attori in tutto il mondo che vogliono cambiare le regole,… - TrecentoScudi : RT @LucioMalan: Italia a confronto con tutti i paesi con più di 40mln di abitanti e meno del 60% di vaccinati con 2 o più dosi. Solo Russia… -