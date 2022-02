Ucraina | Francesco | il possibile uomo della mediazione “Preservare il mondo dalla follia della guerra” | il 2 marzo preghiera e digiuno

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La diplomazia vaticana al lavoro per arginare la crisi in. Dopo due settimane di silenzio nonostante l’escalation delle tensioni con la Russia, proprio per consentire alla Segreteria di StatoSanta Sede di intensificare i contatti riservati, Papaha rivolto il suo appello di pace. Bergoglio, come si attendeva, lo ha fatto al termine dell’udienza generale in Aula Paolo VI, con parole calibrate attentamente insieme ai suoi più stretti collaboratori. Un invito allae alper il 2, nel giorno in cui la Chiesa cattolica inizia la Quaresima, i quaranta giorni di preparazione alla Pasqua, rimanendo equidistante dai diversi attoricrisi e così promuovendosi comedi ...

"La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra": è l'invocazione accorata del Papa al termine dell'udienza generale in cui chiama a raccolta soprattutto i credenti perché dedichino ...Il Centro Astalli, Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, fa proprio l'appello di Papaaderendo alla Giornata di digiuno per la pace indel prossimo 2 marzo. 'Aderire a manifestazioni o appelli come quello di oggi del Pontefice - affermano operatori e volontari - ci ...La proposta del Santo Padre all'udienza di oggi, rivolta a credenti e non credenti: "All'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio". L'adesione del Centro Astalli: "La guerr ...Di fronte all’accelerazione della grave crisi in Ucraina e ai tragici scenari che si prefigurano, siamo fortemente preoccupati e riteniamo importante ...