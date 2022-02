Ucraina | Eon | problemi per industria tedesca senza gas russo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ceo del colosso tedesco dell'energia Eon, Leonard Birnbaum, mette in guardia dalle conseguenze sull'del gas di un eventuale stop dei rifornimenti russi: "Alcune fabbriche, allo stato ...

L'amministratore delegato del fornitore di energia, Leonhard Birnbaum, avverte che presto ... Ma l'escalation del conflitto tra Russia eè un onere aggiuntivo per l'economia europea, che si ...Il ceo del colosso tedesco dell'energia, Leonard Birnbaum, mette in guardia dalle conseguenze sull'industria del gas di un eventuale stop dei rifornimenti russi: "Alcune fabbriche, allo stato attuale, vedrebbero staccata la spina dalla ...Il ceo del colosso tedesco dell'energia Eon, Leonard Birnbaum, mette in guardia dalle conseguenze sull'industria del gas di un eventuale stop dei rifornimenti russi: "Alcune fabbriche, allo stato attu ...Attualmente, il 40% del gas europeo arriva già dalla Russia tramite il Nord Stream 1, a cui si aggiunge un 16%, tramite i gasdotti Yamal e Tag, che attraversano Ucraina ... le tedesche Uniper (Eon) e ...