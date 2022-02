Ucraina, diretta. Putin: 'I nostri interessi non sono negoziabili'. Salta il vertice tra Joe Biden e il presidente russo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ucraina - Russia , la crisi non si ferma. Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk e poche ore dopo ha inviato truppe russe nel Donbass, territorio ancora ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)- Russia , la crisi non si ferma.ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk e poche ore dopo ha inviato truppe russe nel Donbass, territorio ancora ...

Advertising

sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina ha già perso la sua sovranità', diventando serva 'dei padroni occidentali'. Lo ha detto il presidente ru… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura'. Lo ha detto il presidente… - theweirdSofi : Per aggiornamenti sulla situazione #RussiaUcraina - codeghino10 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Nel Donbass, parlano le armi. Un morto e sei feriti tra i soldati di Kiev. La diretta dell'inviata del #Gr1 Cecilia… -