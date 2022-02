Ucraina | Di Maio in Senato | “Nessun bilaterale Italia-Russia se non si allenta la tensione”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – La crisi tra“ha subìto una forte e preoccupante accelerazione, che mette a rischio la stabilità e la prosperità del mondo e soprattutto minaccia l’ordine internazionale e la libertà”. Lo ha dichiarato nel corso di un’informativa inil ministro degli Esteri, Luigi Di, spiegando che al momento non è previsto alcun incontro tra Putin e il premier Draghi, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di una visita a Mosca del presidente del Consiglio. “Stamattina ci siamo coordinati con il Presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere per favorire una soluzione diplomatica. Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di ...

Il ministro degli Esteri Luigi Di, dopo aver riferito in Senato, tiene una informativa sulla crisi innell'Aula della Camera. SEGUI LA ...Lo ha detto in un'audizione sulla crisi inal Senato il ministro degli Esteri Luigi Di. 'Si stima - ha aggiunto - una presenza russa lungo i confini con l'tra 170 e 190 mila ...Lo annuncia, in un’informativa in Parlamento, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il ministro annuncia inoltre che “ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni ...(LaPresse) "Io ho visto attacchi a Draghi incredibili, perché Draghi rappresenta l'Italia e la posizione di assoluto equilibrio che il Paese ...