Ucraina, botta e risposta Farnesina-Russia. Di Maio: "Sospendiamo i bilaterali fino a de-escalation". Mosca: "Strana idea di diplomazia" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scambio di critiche fra la Farnesina e il ministero degli Esteri russo, sullo sfondo della crisi in Ucraina. Luigi Di Maio interviene al Senato: "Nelle ultime settimane, i principali leader occidentali hanno profuso ogni sforzo per raggiungere una soluzione diplomatica. Lo dimostrano l'incontro e le telefonate tra Biden e Putin, i diversi contatti del Presidente Draghi con Putin e Zelensky, la missione del Presidente Macron in qualità di presidente di turno dell'Unione europea e la più recente visita del Cancelliere Sholz a Kiev e a Mosca. Nonostante i vari tentativi testimoniati da questi sforzi e che hanno interessato un notevole periodo di tempo, al termine della tregua olimpica il Presidente della Federazione Russa ha deciso di violare l'integrità territoriale dell'Ucraina"

