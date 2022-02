Ucraina | Biden | “Non abbiamo intenzione di combattere la Russia Dispieghiamo truppe nei Paesi baltici in ottica difensiva”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente americano, Joe, ha autorizzato “un dispiegamento aggiuntivo” diUsa neimembri della Nato. “Oggi, in risposta all’ammissione della, che non ritirerà le sue forze dalla Bielo, ho autorizzato ulteriori movimenti di forze e attrezzature statunitensi, già di stanza in Europa, per rafforzare i nostri alleati: Estonia, Lettonia e Lituania. Voglio essere chiaro: queste sono mosse totalmente difensive da parte nostra: nonalcunadila“, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi anche- Russia, Putin: ecco le richieste a Kiev- Russia, Casa Bianca: "Non ci sarà incontro- Putin" ORE 8.30 - La Russia è pronta ad esplorare "soluzioni diplomatiche" ......ll'che potrebbe avere armi tattiche nucleari" e per questo non esclude l'ingresso di truppe russe nel paese. È il commento dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, dopo l'annuncio del presidente americano Joe Biden di nuove misure economiche contro Mosca in risposta alla crisi ucraina.Queste sarebbero innocue per il presidente americano Joe Biden, mentre avrebbero riflessi negativi diversificati ... sovranità democratica e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.