Advertising

Davide : Putin ha detto a chiare lettere che l’Ucraina non è «mai stata un vero Stato», l’ha invasa militarmente e ha riport… - LiveNewsItalia : Ucraina: «basta shopping dei russi», il nuovo fronte è la finanza - lennywasarocker : È proprio vero che se si vuole si trova lavoro, basta avere voglia. Guardate gli americani: danno le dimissioni da… - paolo_r_2012 : RT @Stefano173456: Noi, molto peggio dell'Ucraina.. Siamo invasi da invasati della politica. Ladri tutelati da quasi tutti i partiti che so… - Stefano173456 : Noi, molto peggio dell'Ucraina.. Siamo invasi da invasati della politica. Ladri tutelati da quasi tutti i partiti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina basta

ilmessaggero.it

... 'E ora che succede? Ci sarà un attacco armato in'. Il caffè è già pronto, sul grande ... IL CONTRATTACCOchiacchiere, stavolta è tutta una questione di secondi. I due piloti qui non si ...Chernobyl, che si trova in, è dimenticata. Il problema maggiore è che le pale non sono ... Bisogna salvare il pianeta, le pale sono il male minore,procedere in modo intelligente'. Belle ...Via libera del fronte occidentale alle sanzioni contro Mosca: comincia Londra, a sera si uniscono anche Bruxelles e Washington. Per mettere alle strette la Russia a 24 ore esatte dal blitz ...E infine: col Biden dei missili in Ucraina (o almeno spero, dice lui), più la nostra Europa che se Putin la mena troppo, occhio, lo avvisa, non ti daremo più il nostro gas, ecco, l’impressione ...