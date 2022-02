Uae Tour | Pogacar dà spettacolo Da Ganna ottimi segnali | highlights

Advertising

faustonef : @GiacomoZecchin2 @INEOSGrenadiers @LucasPlapp @GettySport magari se non alzava il ritmo lui scattava qualcun'altro.… - Laemmedimarco : 'Questa prestazione mi rende chiaramente felice'. Ieri sera ho scritto un pezzo su Tom Dumoulin, che nella terza t… - infoitsport : Ciclismo, UAE Tour - Prima vittoria per Pogacar ma che spettacolo Ganna in salita. A terra Cavnedish: gli highlights - Piergiulio58 : Ciclismo, Uae Tour: Pogacar nuovo leader, ma Ganna è vicinissimo. - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Tadej Pogacar stacca tutti nella lunga volata di Jebel Jais #UAETour -

Lo sloveno Tadej Pogacar, leader della corsa, stacca tutti nella salita finale e in volata ha la meglio su Yates e Vlasov. Ottima prova di Filippo Ganna su un percorso a lui non congenialeMentre parte del team è nel vivo dello, altri 7 atleti si preparano ad affrontare la 4 giorni di gare spagnola Gran Camino. La gara ispirata al Camino di Santiago de Compostela si sviluppa in Galizia su 4 giorni di corsa, 3 linea ...Alla quarta tappa dell'UAE Tour - la Fujairah Fort - Jebel Jais di 181 km - arriva il primo squillo stagionale di Tadej Pogacar. Ottima la prestazione di Filippo Ganna che è riuscito… Leggi ...Tadj Pogacar vince la prima tappa in salita dell'UAE Tour racconta tutta la sua soddisfazione: «Mi piace sempre vincere, esserci riuscito oggi rende questa giornata bellissima per me e per la squadra.