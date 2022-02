UAE Tour 2022 | Tadej Pogacar | “Squadra perfetta | giornata fantastica”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto banalmente facile. Ha gestito la situazione e poi si è imposto in uno sprint praticamente senza rivali: da grande favoritotrionfa nella quarta tappa dell’UAE. In vetta a Jebel Jais lo sloveno delladi casa batte in una volata ristretta Adam Yates (INEOS Grenadiers) ed Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), andando a vestire anche la maglia di leader della classifica generale. UAEscherza con i rivali in salita, tappa e maglia. Eccezionale Filippo Ganna Le sue parole all’arrivo: “Il team è stato perfetto perfetto. Una, la salita finale era dura e veloce e molti corridori hanno attaccato da ogni lato, ma i ragazzi hanno ...

