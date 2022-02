UAE Tour 2022: Tadej Pogacar scherza con i rivali in salita, tappa e maglia. Eccezionale Filippo Ganna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era l’uomo più atteso, con la maglia della squadra di casa, ed ovviamente non ha tradito le aspettative. Tadej Pogacar scherza i rivali nel primo arrivo in salita dell’UAE Tour 2022: successo di tappa e prima posizione in classifica generale per lo sloveno che inizia al meglio la stagione. Due corridori hanno animato la prima fase di gara: all’attacco Jakob Egholm (Trek – Segafredo) e l’azzurro Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Per loro un margine che è salito anche vicino ai 7?, salvo poi scemare ovviamente a mano a mano, con il gruppo che si è andato ad avvicinare. L’azione si è conclusa in vista dell’ascesa finale, quella di Jebel Jais, che ha visto prima la EF Education-EasyPost e poi, soprattutto, la UAE Emirates, a dettare il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era l’uomo più atteso, con ladella squadra di casa, ed ovviamente non ha tradito le aspettative.nel primo arrivo indell’UAE: successo die prima posizione in classifica generale per lo sloveno che inizia al meglio la stagione. Due corridori hanno animato la prima fase di gara: all’attacco Jakob Egholm (Trek – Segafredo) e l’azzurro Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Per loro un margine che è salito anche vicino ai 7?, salvo poi scemare ovviamente a mano a mano, con il gruppo che si è andato ad avvicinare. L’azione si è conclusa in vista dell’ascesa finale, quella di Jebel Jais, che ha visto prima la EF Education-EasyPost e poi, soprattutto, la UAE Emirates, a dettare il ...

Fanta_Cycling : Vince il favorito @TamauPogi davanti a Yates e Vlasov. Ma @GannaFilippo può recriminare... Leggi la news ?? - VentaglioP : Show di Tadej Pogacar, ma che bravo Pippo Ganna #UAETour - VirtuaCycling : ??UAE Tour - Tappa 4 1. Pogacar 2. A. Yates st. 3. Vlasov st. 4. Guerreiro a 3' 5. Howson st. 6. Bardet st. 7. Hind… - AndreaPecchia1 : @TamauPogi vince in casa del suo team l'arrivo in salita dell'@uae_tour per manifesta superiorità ed è il nuovo lea… - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar stacca tutti nella lunga volata di Jebel Jais #UAETour -