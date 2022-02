TuttoSport Prima Pagina | Lampo Dusan FOTO

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News: "titola: "Il, l'uomo che può fare la differenza" Sorpasso azzurro: parla il talento serbo della Lazio Il Napoli passa in vantaggio sul Liverpool grazie alla rete segnata daTadic durante il match d'andata valso il passaggio del turno in Champions League. Il calciatore arriva all'Olimpico dopo aver realizzato otto gol in campionato.?- Edicola. Ladeldi oggi si apre incon la scritta "Osmeen salva il Napoli". Il ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? - tuttosport : LA prima pagina di #Tuttosport di oggi ?? - ChilliB15 : @Clips15905465 @pisto_gol Clips, intende dire che la prima di Tuttosport non si spiegherebbe perché tra le notizie… - ParliamoDiNews : Tuttosport Prima Pagina | Edicola #tuttosport #pagina #edicola - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Tuttosport: 'Lampo Dusan' -

Ultime Notizie dalla rete : TuttoSport Prima

Lo svantaggio scuote il Villarreal, che viene fuori pocodel quarto d'ora, quando Pedraza imbecca Lo Celso in area al 13'. Decisivo l'intervento da dietro di Rabiot , che toglie equilibrio al ...Tre minuti dopooccasione per i Blues con un diagonale diintenzione di Alonso respinto, quasi sulla linea di porta, da Celik. Al 58' ancora Havertz protagonista. Il tedesco scappa via ..."Vlahovic festeggia l'esordio in Champions con un gol record dopo mezzo minuto. Poi nella ripresa la Juve subisce il pareggio del Villarreal".La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.