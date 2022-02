Turismo, l'Italia 'chiama' americani e giapponesi: dal 1 marzo niente quarantena per gli arrivi extra Ue (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Basta con i divieti, l'Italia chiama di nuovo il Turismo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato un'ordinanza che allarga ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Basta con i divieti, l'di nuovo il. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato un'ordinanza che allarga ai viaggiatori che arrivano dai paesiUe le stesse ...

Advertising

MiC_Italia : I Borghi rinasceranno anche grazie al turismo delle radici. Un viaggio emozionale per riconoscere e promuovere l'el… - LegaSalvini : Massimo #Garavaglia (Ministro del Turismo): “C’è una enorme voglia di Italia ???? e il 2022 potrebbe essere l’anno de… - GastoneMappini : RT @flayawa: Next stop: Italia nuova meta del turismo sessuale. - AleB36178648 : RT @flayawa: Next stop: Italia nuova meta del turismo sessuale. - Marc76972739 : RT @valy_s: Servizio dalle Canarie, #Spagna. Turisti da tutta Europa, tutto esaurito. “Qua è finita la Paura. Si lavora, è ripreso il turis… -