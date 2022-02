Turismo | Confcommercio Milano | il 90% delle imprese pessimista su ritorno a livelli pre-covid

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), 23 feb. (Adnkronos) - La Lombardia passerà da lunedì 28 febbraio in zona bianca, ma al miglioramento della situazionenon corrisponde ancora – per ledel comparto turistico e dell'attrattività di, Monza Brianza e Lodi - una percezione di maggior fiducia per una vera ripresa con ildei fatturati aipre-. E' il sentiment che emerge dall'indagine mirata di(dati elaborati dall'Ufficio Studi) indirizzata a un segmento di attività legate alcon le risposte di 350* (57% ristorazione, 23% tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, 20% alberghi/ricettività) su valutazione della ripartenza e giudizio sui sostegni ...

... sostiene Franco Gattinoni, presidente della federazioneorganizzato di. Fa i conti potenziali la Coldiretti: "Lo stop alla quarantena interessa ben 35 milioni di viaggiatori ..." Su questo fronte l'Italia resta ancora indietro e, comunque, ad un livello molto prudenziale rispetto agli altri ", denuncia Fipenazionale . Il presidente Lino Enrico Stoppani ha ...Milano, 23 feb. (Adnkronos) – La Lombardia passerà da lunedì 28 febbraio in zona bianca, ma al miglioramento della situazione Covid non corrisponde ancora – per le imprese del comparto turistico e del ...Lo spiega in una nota Franco Gattinoni (foto), presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, a commento dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dal primo ...