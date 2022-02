TS – Gosens convocato per Genoa-Inter ma senza giocare: “Punta il Milan” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? L'Inter ora ha più armi per superare momenti difficili e continuare la sua campagna per la 20esima Serie A: l'esterno tedesco, che ieri ha partecipato anche ai gruppi di allenamento, ora è infortunato in pit lane dal recupero dello scorso novembre. Ora il suo obiettivo è l'esordio nerazzurro: "A questo punto la convocazione all'Inter Genoa di venerdì sembra una certezza, scrive Dotosport. Come detto, è a malapena disponibile, potrebbe giocare per qualche minuto al termine di al massimo il secondo tempo se il risultato lo permetterà, ma il suo recupero sarà senz'altro una buona notizia per il finale di stagione di Simeone Inzaghi nella resa dei conti dell'Inter (22 milioni più 3 bonus) formula prestito Arrivato Gosens, che da allora allena ad Appiano Gentile Il 27 gennaio ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? L'ora ha più armi per superare momenti difficili e continuare la sua campagna per la 20esima Serie A: l'esterno tedesco, che ieri ha partecipato anche ai gruppi di allenamento, ora è infortunato in pit lane dal recupero dello scorso novembre. Ora il suo obiettivo è l'esordio nerazzurro: "A questo punto la convocazione all'di venerdì sembra una certezza, scrive Dotosport. Come detto, è a malapena disponibile, potrebbeper qualche minuto al termine di al massimo il secondo tempo se il risultato lo permetterà, ma il suo recupero sarà senz'altro una buona notizia per il finale di stagione di Simeone Inzaghi nella resa dei conti dell'(22 milioni più 3 bonus) formula prestito Arrivato, che da allora allena ad Appiano Gentile Il 27 gennaio ...

