Trasporto locale, nuovo sciopero venerdì 25 febbraio: possibili disagi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Provincia I lavoratori del settore protestano per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale scaduto da quattro anni. Le fasce di orarie di garanzia saranno dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.00.

