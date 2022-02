Trainspotting | il 23 febbraio 1996 usciva nelle sale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Uno dei film più amati degli anni ’90,celebra oggi 26 anni dalla sua uscita. Film dissacrante e punk, attuale allora come adesso, ritrae una generazione senza ideali, ma parla anche di amicizie e delle decisioni davanti alle quali ci mette la vita. Da film indipendente a cult in poco tempo Danny Boyle (The millionaire, 2008), allora regista emergente, diresse la pellicola. Il soggetto del film proviene dall’omonimo romanzo del 1993 di Irvine Welsh, cult della cultura underground del periodo. Film indipendente britannico, si distinse immediatamente per il suo stile dissacrante e dirompente. Affermatosi quasi di soppiatto e finisce con essere programmato per mesi nei multisala.Il film si dice fosse stato girato e montato in appena 8 settimane, in pieno stile con il ritmo frenetico della pellicola stessa. Con la sua storia di droga ed amicizia in ...