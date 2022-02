Traffico Roma del 23-02-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverdedevi trovare in studio Tiziano remondi sul Raccordo Anulare code perin carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis proseguendo tra Nomentana e Prenestina coda tratti anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Togliatti e raccordo anulare ed è intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia su via Salaria è su via Cristoforo Colombo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni allenamenti e coda in carreggiata opposta sulla tangenziale da viale Castrense allaTeramo in direzione quindi dello Stadio ...