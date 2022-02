Totti smentisce ma quel dettaglio della mano non sfugge: era stato notato anche sulla mano di Ilary (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In questi giorni sono state lanciate diverse indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo gli ultimi gossip, i due starebbero attraversando una profonda crisi e sarebbero sul punto di lasciarsi. LEGGI anche : — Totti e Ilary, la foto di famiglia smentisce ogni crisi: dove sono stati fotografati nella serata di ieri Proprio quando sul web le voci su una delle coppie più belle dello showbiz italiano si stavano facendo insistenti, è spuntato un video di Francesco Totti che pensato di dare un chiarimento pubblico sulla vicenda che lo interessa così da vicino. Fonte: TwitterTotti-Blasi: il video di Francesco Nel video ripreso da numerosi profili, Francesco Totti spiega che si tratta solo di fake news che purtroppo hanno interessato la ... Leggi su funweek (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In questi giorni sono state lanciate diverse indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco. Secondo gli ultimi gossip, i due starebbero attraversando una profonda crisi e sarebbero sul punto di lasciarsi. LEGGI: —e Ilary, la foto di famigliaogni crisi: dove sono stati fotografati nella serata di ieri Proprio quando sul web le voci su una delle coppie più belle dello showbiz italiano si stavano facendo insistenti, è spuntato un video di Francescoche pensato di dare un chiarimento pubblicovicenda che lo interessa così da vicino. Fonte: Twitter-Blasi: il video di Francesco Nel video ripreso da numerosi profili, Francescospiega che si tratta solo di fake news che purtroppo hanno interessato la ...

