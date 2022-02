Torino, accordo tra Comune e Intesa Sanpaolo per l'emergenza abitativa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Torino (ITALPRESS) – La Città di Torino e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la convenzione che prevede il recupero dell'immobile di via Fiesole 15 a Torino destinato ai servizi per l'emergenza abitativa. Il progetto prevede la trasformazione dell'immobile in due nuclei di ospitalità: uno dedicato all'abitare condiviso, in grado di ospitare più nuclei familiari per periodi medio-lunghi, per un massimo di 69 posti e un altro destinato all'accoglienza temporanea di famiglie, con tempi brevi di ospitalità, per un massimo di 19 persone. “Questo intervento di riqualificazione – dichiara Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo – testimonia dello spirito di attenzione al territorio e di partecipazione alla vita delle comunità che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)(ITALPRESS) – La Città dihanno sottoscritto la convenzione che prevede il recupero dell'immobile di via Fiesole 15 adestinato ai servizi per l'. Il progetto prevede la trasformazione dell'immobile in due nuclei di ospitalità: uno dedicato all'abitare condiviso, in grado di ospitare più nuclei familiari per periodi medio-lunghi, per un massimo di 69 posti e un altro destinato all'accoglienza temporanea di famiglie, con tempi brevi di ospitalità, per un massimo di 19 persone. “Questo intervento di riqualificazione – dichiara Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di– testimonia dello spirito di attenzione al territorio e di partecipazione alla vita delle comunità che ...

