Torino, accordo tra Comune e Intesa Sanpaolo per l’emergenza abitativa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Torino (ITALPRESS) – La Città di Torino e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la convenzione che prevede il recupero dell’immobile di via Fiesole 15 a Torino destinato ai servizi per l’emergenza abitativa. Il progetto prevede la trasformazione dell’immobile in due nuclei di ospitalità: uno dedicato all’abitare condiviso, in grado di ospitare più nuclei familiari per periodi medio-lunghi, per un massimo di 69 posti e un altro destinato all’accoglienza temporanea di famiglie, con tempi brevi di ospitalità, per un massimo di 19 persone. “Questo intervento di riqualificazione – dichiara Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo – testimonia dello spirito di attenzione al territorio e di partecipazione alla vita delle comunità ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022)(ITALPRESS) – La Città dihanno sottoscritto la convenzione che prevede il recupero dell’immobile di via Fiesole 15 adestinato ai servizi per. Il progetto prevede la trasformazione dell’immobile in due nuclei di ospitalità: uno dedicato all’abitare condiviso, in grado di ospitare più nuclei familiari per periodi medio-lunghi, per un massimo di 69 posti e un altro destinato all’accoglienza temporanea di famiglie, con tempi brevi di ospitalità, per un massimo di 19 persone. “Questo intervento di riqualificazione – dichiara Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di– testimonia dello spirito di attenzione al territorio e di partecipazione alla vita delle comunità ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino accordo Polonia boicotta Mosca come sede del playoff mondiale: 'Non giochiamo'. Boniek: 'Saremo al sicuro' ... è la replica di Svetlana Zhurova, campionessa olimpica di pattinaggio su ghiacchio a Torino 2006 e ... Ma non tutti sono d'accordo: 'Mosca è sicura, concentriamoci sull'aspetto sportivo', il tweet di ...

Bimba appena nata è costretta a tenersi cinque cognomi ...Una bimba di origine brasiliana nata il 13 febbraio 2022 all'ospedale Regina Margherita di Torino è ...che vengono oggi identificati alla nascita con il cognome di entrambi i genitori in accordo tra ...

Polonia vs russia: "non giochiamo a Mosca". "Bombardate?" La Polonia minaccia il boicottaggio del play off mondiale a Mosca, e dalla Russia arriva la replica dura: "Mosca e' il posto piu' sicuro.

