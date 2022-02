ToPChampagne: il primo corso di Champagne in Italia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Life&People.it Arriva il primo corso di Champagne in Italia con Andrea Silvello, aka ToPChampagne. Una lezione base dove poter acquisire le nozioni e fondamenta delle bollicine più amate al mondo. Si partirà per un viaggio alla scoperta di curiosità, territorio e tanto altro ancora. Un corso base che diventerà e si trasformerà presto in una vera e propria Academy per un argomento trasversale amato da tanti Questo primo corso dedicato allo Champagne è un corso per tutti gli appassionati o neofiti per parlarne in maniera semplice, diretta e senza perdersi in superflui tecnicismi. Un appuntamento da “degustare” online, in diretta su Zoom in compagnia di Andrea Silvello. Un corso che ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Life&People.it Arriva ildiincon Andrea Silvello, aka. Una lezione base dove poter acquisire le nozioni e fondamenta delle bollicine più amate al mondo. Si partirà per un viaggio alla scoperta di curiosità, territorio e tanto altro ancora. Unbase che diventerà e si trasformerà presto in una vera e propria Academy per un argomento trasversale amato da tanti Questodedicato alloè unper tutti gli appassionati o neofiti per parlarne in maniera semplice, diretta e senza perdersi in superflui tecnicismi. Un appuntamento da “degustare” online, in diretta su Zoom in compagnia di Andrea Silvello. Unche ...

