Tobe Hooper: Il regista di Non Aprite quella porta che cambiò il cinema horror nel 1974 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Recentemente è uscito su Netflix il nuovo Non Aprite quella porta. Forse però non tutti conoscono la mente che ha dato vita alla serie nel lontano 1974: Tobe Hooper. Questo regista è stato uno dei principali esponenti del New horror degli anni settanta insieme ad altri visionari come Wes Craven, John Carpenter o George Romero. I film di questi autori proponevano un horror militante, connotato socialmente. Non Aprite quella porta di Tobe Hooper racchiude in se una critica riflessiva della società di quegli anni. È un film che ha cambiato la concezione di orrore propria del cinema. L’horror prima del film di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Recentemente è uscito su Netflix il nuovo Non. Forse però non tutti conoscono la mente che ha dato vita alla serie nel lontano. Questoè stato uno dei principali esponenti del Newdegli anni settanta insieme ad altri visionari come Wes Craven, John Carpenter o George Romero. I film di questi autori proponevano unmilitante, connotato socialmente. Nondiracchiude in se una critica riflessiva della società di quegli anni. È un film che ha cambiato la concezione di orrore propria del. L’prima del film di ...

Advertising

CineGiornale1 : Non aprite quella porta: recensione del sequel del classico di Tobe Hooper su Netflix - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: È su Netflix dal 18 febbraio 2022 Non aprite quella porta, sequel del primo omonimo film della saga, diretto nel 1974… - RedazioneFilmTv : È su Netflix dal 18 febbraio 2022 Non aprite quella porta, sequel del primo omonimo film della saga, diretto nel 19… - NAQB_official : A quanto pare è pieno di gente che sa esattamente cosa avrebbe detto e fatto Tobe Hooper vedendo il nuovo capitolo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Non aprite quella porta: l’orrore unico nel capolavoro intramontabile di Tobe Hooper… -