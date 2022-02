Tiromancino in concerto a Roma: il 10 marzo la tappa del tour 'Ho cambiato tante case', live all'Auditorium Conciliazione. (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Biglietti in prevendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Sul palco con Federico Zampaglione ci saranno: Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco 'Ciccio' Stoia al basso, Marco ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Biglietti in prevendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Sul palco con Federico Zampaglione ci saranno: Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco 'Ciccio' Stoia al basso, Marco ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tiromancino in concerto a Roma: il 10 marzo la tappa del tour 'Ho cambiato tante case', live all'Auditorium Conciliazione. htt… - leggoit : Tiromancino in concerto a Roma: il 10 marzo la tappa del tour 'Ho cambiato tante case', live all'Auditorium Concili… - romatoday : Tiromancino in concerto a Roma - radiobasefm : #Gioca con #RadioBase e vai al #concerto dei @Tiromancino del 31 Marzo al @TeatroAugusteo . Segna le date, prenota… - ful_magazine : Dopo il tutto esaurito di tre anni fa, i @Tiromancino ritornano al @teatroverdifi di #Firenze per suonare il nuovo… -