Tiro con l'arco: domani al via il Campionato Italiano Indoor (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italiani Indoor arrivati alla quarantanovesima edizione che si disputeranno da domani, giovedì 24 febbraio, fino a domenica. Sarà ancora una volta la Fiera di Rimini ad ospitare la manifestazione che... Leggi su today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italianiarrivati alla quarantanovesima edizione che si disputeranno da, giovedì 24 febbraio, fino a domenica. Sarà ancora una volta la Fiera di Rimini ad ospitare la manifestazione che...

Advertising

Gazzetta_it : Tiro con l'arco: campionati italiani a Rimini, tutto pronto. In gara ben 1.330 arceri - mariasechi04 : @onordelvero2 Jess staccati da Manilaaaa che sta con te per avere Baru' ad in tiro di schioppo ?? Aspetto notizie da Lorenzo!!! - sh8inipiccinini : Alla prossima mi sa che tiro fuori il #Picciscore ma con un fattore di riduzione 3x, altrimenti scavalchiamo persin… - valeria21602823 : LA NAZIONE: Sparano dall’auto in corsa per uccidere i cinghiali. - GiuliaLoglisci_ : #LiverpoolLeedsUnited Momo Salah porta in vantaggio i reds con un tiro dal dischetto 1-0 ad Anfield?????? -