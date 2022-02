Tiro a segno | l’UITS riparte dal progetto targato Niccolò Campriani Obiettivo | Parigi 2024

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’annuncio di una settimana fa, ora l’ufficialità delle cose: l’Unione Italiana, verso le Olimpiadi di, dalla figura di. A certificarlo è stato il primo Consiglio Direttivo delpresieduto dal presidente Costantino Vespasiano e dai consiglieri, in un incontro impreziosito anche dalla presenza del numero uno della FITAV (Federazione ItalianaA Volo) Luciano Rossi, il quale ha ribadito la volontà di fare squadra, al netto delle diversità delle due discipline che, va ricordato, in ambito olimpico sono tutte sotto un unico grande cappello a Cinque Cerchi, quello degli “Shooting Sports”. La notizia certamente più importante è quella della definizione della nuova dirigenza ...

Advertising

GarbaSte : @AirForgi1 Se era u a gara di tiro a segno gli sparava? - deadellacaccia : TIRO A SEGNO: A PESCIA E CASCINA LA PRIMA PROVA REGIONALE FEDERALE DEL 2022 - RossellaSenesi : @IlSorfista Occhio ai tetti….. è pieno di Italian snipers che arrivano sulle nostre braccia…… per i più vecchi usan… - AmpelioRoberto : @GiuseppeConteIT E ciechi faranno il tiro a segno i gli storpi correranno di nuovo.#conte facci ride - donnie_darko82 : Fare il tiro a segno su #BrahimDiaz non mi sembra giusto. Innanzitutto perché la società, dopo la cessione del turc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno

OA Sport

Gli sono sufficienti poco più di trenta secondi per mettere ala sua prima rete nella massima ... Ildell'argentino, leggermente disturbato da Rabiot, si infrange però contro il palo, con ...In ogni caso le punte non riescono mai a sovrastarlo, vista la sua esperienza nell'anticipare in modo pulito chiunque si trovi a. Weston McKennie voto 5,5 : Anche lui decisamente meno ...L'azzurro, argento olimpico l'estate scorsa, è una delle stelle più attese dei Campionati Italiani al coperto in programma da ...La sezione di Tiro a Segno di Pescia (PT), in stretta collaborazione con la sezione di Cascina, ha organizzato, nei primi tre week end di Febbraio la I gara Regionale Federale. Un importante appuntame ...