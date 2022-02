Tim, 200 lavoratori sotto Palazzo Lombardia per protestare contro lo scorporo della rete: “A rischio il destino di migliaia di dipendenti” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre 200 lavoratori di Tim, arrivati da tutta la Lombardia, hanno manifestato questa mattina sotto il Palazzo della Regione Lombardia contro lo scorporo della rete e lo “spezzatino dell’azienda” nell’ambito dello sciopero proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom. In una nota Cisl Lombardia ricorda che sono circa 8mila i posti di lavoro che in Lombardia sarebbero coinvolti nelle scelte della dirigenza di Tim e del governo, tra dipendenti diretti e di aziende dell’indotto. “Lo spezzatino di Tim attraverso lo scorporo della rete porterebbe a un forte indebolimento di un’azienda che nel passato è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre 200di Tim, arrivati da tutta la, hanno manifestato questa mattinailRegioneloe lo “spezzatino dell’azienda” nell’ambito dello sciopero proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom. In una nota Cislricorda che sono circa 8mila i posti di lavoro che insarebbero coinvolti nelle sceltedirigenza di Tim e del governo, tradiretti e di aziende dell’indotto. “Lo spezzatino di Tim attraverso loporterebbe a un forte indebolimento di un’azienda che nel passato è ...

