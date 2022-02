«Ti ha mandato la Juventus» lo ha detto Mou, non Pinto. La singolare strategia della Roma per il ricorso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Roma si prepara a fare ricorso contro i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo Roma-Verona. Il tecnico giallorosso ha avuto 2 giornate di squalifica, come il direttore sportivo Tiago Pinto. Sanzionato anche il preparatore dei portieri, Nuno Santos. Secondo quanto scrive il Tempo, per imbastire il ricorso il club si baserà su una serie di incongruenze rilevate nel referto stilato dall’arbitro Pairetto e dal quarto uomo Volpi, che hanno annotato una per una le infrazioni commesse dai tesserati giallorossi. Una di queste incongruenze, scrive il quotidiano Romano, è l’aver attribuito a Pinto la frase in realtà pronunciata da Mourinho verso il direttore di gara: «Ti ha mandato la Juventus». Il Tempo scrive: “La «grave insinuazione» di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lasi prepara a farecontro i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo-Verona. Il tecnico giallorosso ha avuto 2 giornate di squalifica, come il direttore sportivo Tiago. Sanzionato anche il preparatore dei portieri, Nuno Santos. Secondo quanto scrive il Tempo, per imbastire ilil club si baserà su una serie di incongruenze rilevate nel referto stilato dall’arbitro Pairetto e dal quarto uomo Volpi, che hanno annotato una per una le infrazioni commesse dai tesserati giallorossi. Una di queste incongruenze, scrive il quotidianono, è l’aver attribuito ala frase in realtà pronunciata da Mourinho verso il direttore di gara: «Ti hala». Il Tempo scrive: “La «grave insinuazione» di ...

