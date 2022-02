The Wilds 2, prime immagini e data di uscita della serie young adult di Prime Video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prime Video ha annunciato la data di uscita della seconda stagione della serie distopica young adult The Wilds, svelando le Prime immagini del nuovo gruppo di adolescenti che lotterà per la sopravvivenza su un’isola deserta Dopo un countdown-caccia al tesoro su Instagram, Prime Video ha annunciato che la seconda stagione dell’elettrizzante serie young adult The Wilds sarà disponibile dal 6 maggio in esclusiva su Prime Video. Sono state anche rilasciate le ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha annunciato ladiseconda stagionedistopicaThe, svelando ledel nuovo gruppo di adolescenti che lotterà per la sopravvivenza su un’isola deserta Dopo un countdown-caccia al tesoro su Instagram,ha annunciato che la seconda stagione dell’elettrizzanteThesarà disponibile dal 6 maggio in esclusiva su. Sono state anche rilasciate le ...

Advertising

aosogioia : Ieri sclerando per gli spezzoni di the wilds season 2 per poi scoprire che esce a maggio #TheWilds - lmj_vanessa : Non ricordavo manco che in the wilds avevano già introdotto l'isola dei ragazzi alla fine della prima stagione ... - dituttounpop : La seconda stagione di #TheWilds su @PrimeVideoIT a maggio - glen_da88 : Ho fatto in tempo a finire la prima stagione di the wilds iniziata ieri che skam a far uscire una clip #skamfrance - RedCapes_it : The Wilds – La seconda stagione della serie Amazon Prime Video in arrivo a maggio -