The Crowded Room | Emmy Rossum sarà la madre di Tom Holland nella serie Apple TV+

Emmy Rossum affiancherà Tom Holland nella serie antologica The Crowded Room nel ruolo di sua madre, nel cast anche Amanda Seyfried. Emmy Rossum affiancherà Tom Holland nel cast della serie Apple TV+ The Crowded Room nel ruolo della madre del personaggio interpretato dalla star di Spider-Man. Con un discreto sforzo di fantasia (vista la giovane età), la 35enne Emmy Rossum si calerà nei panni della madre del personaggio interpretato dal 25enne Tom Holland nella nuova serie in arrivo che tocca il delicato tema della

