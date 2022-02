Teo Mammuccari demolisce il GF Vip | arrivano “minacce” dopo le sue forti dichiarazioni

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In queste ore Teoha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del GF Vip ed ha espresso pareri davvero. Nello specifico, il conduttore ha dichiarato di reputare completamente finto tutto quello che accade nel reality show. La sua posizione è stata così drastica al punto che alcune persone del mondo dello spettacolo lo L'articolo proviene da KontroKultura.

non è uno che le manda a dire e lo ha dimostrato anche in una recente intervista rilasciata a 'Libero'. Il noto conduttore, che ogni mercoledì in prima serata su Italia 1 conduce il ......20 - Chi l'ha visto? (Attualità) condotto da Federica Sciarelli Italia 1 - ORE 21:25 - Le Iene Show 2022 (Show) condotto dae Belen Rodriguez Rete 4 - ORE 21:20 - Controcorrente (...Il conduttore del talk di Italia 1 "Le Iene" ha rivelato quello che pensa davvero del reality show di Alfonso Signorini e del triangolo venutosi a creare tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli ...Teo Mammucari ha svelato i motivi per cui ha deciso di non prendere parte ai reality show e ha spiegato perché.