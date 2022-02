Tensione Russia-Ucraina, il Papa: “Il 2 marzo giornata di digiuno per la pace” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Città del Vaticano – Contro la Tensione tra Ucraina e Russia, Papa Francesco invita tutti, credenti a non, “il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, a fare una giornata di digiuno per la pace”. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina”, dice il Pontefice, all’Udienza generale, dove rivolge un nuovo appello per la pace alle parti in causa. “Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane – dice preoccupato Bergoglio – si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte”. Da qui appello “a quanti hanno responsabilità ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Città del Vaticano – Contro latraFrancesco invita tutti, credenti a non, “il 2, mercoledì delle Ceneri, a fare unadiper la”. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’”, dice il Pontefice, all’Udienza generale, dove rivolge un nuovo appello per laalle parti in causa. “Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane – dice preoccupato Bergoglio – si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta ladi tutti è minacciata da interessi di parte”. Da qui appello “a quanti hanno responsabilità ...

