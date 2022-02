Tennis, Un’infortunio ferma Berrettini ad Acapulco. Sinner batte Murray a Dubai (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora un infortunio, – purtroppo lo stesso che fermò praticamente all‘esordio la corsa di Matteo Berrettini alle ATP Finals di Torino, – ha costretto al ritiro il n.1 azzurro ancora una volta al primo match dell’Abierto Mexicano Telcel. Il torneo ATP 500 – da 1.832.890 dollari – è in corso da lunedì sul cemento di Acapulco, in Messico. Lo stop è arrivato durante il match disputato nella notte italiana per il n.6 del mondo, e testa di serie n. 5, reduce dai quarti sulla terra rossa di Rio. Sul campo era opposto allo statunitense Tommy Paul, e il 25enne romano aveva già vinto il primo set quando sono apparsi i primi dolori e si è ritirato dopo un’ora e nove minuti di partita, sotto 5 a 1 nel secondo per gli effetti del problema fisico. Una partita in cui Matteo Berrettini aveva messo a segno il break nel primo gioco, rischiato di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora un infortunio, – purtroppo lo stesso che fermò praticamente all‘esordio la corsa di Matteoalle ATP Finals di Torino, – ha costretto al ritiro il n.1 azzurro ancora una volta al primo match dell’Abierto Mexicano Telcel. Il torneo ATP 500 – da 1.832.890 dollari – è in corso da lunedì sul cemento di, in Messico. Lo stop è arrivato durante il match disputato nella notte italiana per il n.6 del mondo, e testa di serie n. 5, reduce dai quarti sulla terra rossa di Rio. Sul campo era opposto allo statunitense Tommy Paul, e il 25enne romano aveva già vinto il primo set quando sono apparsi i primi dolori e si è ritirato dopo un’ora e nove minuti di partita, sotto 5 a 1 nel secondo per gli effetti del problema fisico. Una partita in cui Matteoaveva messo a segno il break nel primo gioco, rischiato di ...

