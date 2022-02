Tennis | Pennetta compie 40 anni | ' la mia vita sportiva è stata fantastica ma essere mamma è ancora più bello'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "La miafinora èun sogno, sono riuscita a realizzare tutti i miei desideri di bambina. Sono diventata unata professionista, cosa che desideravo sin da piccola e sono riuscita a raggiungere grandi traguardi come vincere lo Us Open, 4 Fed Cup con la Nazionale e tornei importanti come Indian Wells e Los Angeles. Poi sono riuscita a formare insieme a Fabio (Fognini, ndr) una famiglia felice con tre bimbi favolosi. Deco dire che se latica èmoglie epiù". In occasione del suo 40° compleanno Flaviafa un bilancio della suaal telefono con l'Adnkronos ...

Acapulco è il torneo paradisiaco di Flavia: ci giocava sempre più che volentieri, tanto che l'ha vinto nel 2005 e nel 2008, ed è ... C'è da chiedersi anche se questocosì fisico e così ...'Preferisco non prendere posizione sul fatto che Djokovic giochi o meno gli Internazionali d'Italia. Credo sia giusto che a decidere sia il Governo'. Lo dice all'Adnkronos Flaviain merito alla presenza del numero uno del mondo Novak Djokovic, al momento non vaccinato contro il Covid, al torneo Atp Masters 1.000 in programma al Foro Italico di Roma nel prossimo mese ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “La mia vita finora è stata un sogno, sono riuscita a realizzare tutti i miei desideri di bambina. Sono diventata una tennista professionista, cosa che desideravo sin da pi ...Lo dice all'Adnkronos Flavia Pennetta in merito alla presenza del numero uno del mondo Novak Djokovic, al momento non vaccinato contro il Covid, al torneo Atp Masters 1.000 in programma al Foro ...